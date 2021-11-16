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Град камней о щиты: как атака мигрантов выглядит со стороны польских военных

  • 16.11.2021, 12:41
  • 7,758
Град камней о щиты: как атака мигрантов выглядит со стороны польских военных

Видео от Минобороны Польши.

Минобороны Польши опубликовало видео попытки прорыва государственной границы.

Сегодня мигранты пошли на штурм польской границы.

Минобороны Польши показало, как попытки прорыва государственной границы выглядят со стороны польских силовиков. На видео в них летят камни, слышны удары о щиты.

— Мигранты забросали наших солдат и офицеров камнями, пытаются разрушить забор и добраться до Польши. Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления нападения мигрантов, - сообщило ведомство.

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