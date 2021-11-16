Град камней о щиты: как атака мигрантов выглядит со стороны польских военных 16.11.2021, 12:41

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Видео от Минобороны Польши.

Минобороны Польши опубликовало видео попытки прорыва государственной границы.

Сегодня мигранты пошли на штурм польской границы.

Минобороны Польши показало, как попытки прорыва государственной границы выглядят со стороны польских силовиков. На видео в них летят камни, слышны удары о щиты.

— Мигранты забросали наших солдат и офицеров камнями, пытаются разрушить забор и добраться до Польши. Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления нападения мигрантов, - сообщило ведомство.

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021 Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w stronę naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

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