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Польская полиция: Белорусские силовики координируют нападение мигрантов и наблюдают через беспилотники

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  • 16.11.2021, 13:48
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Польская полиция: Белорусские силовики координируют нападение мигрантов и наблюдают через беспилотники

Польские службы сдерживают атаку под градом камней, бревен и светошумовых гранат.

Сегодня мигранты пошли на штурм польской границы.

«Агрессивные атаки, вдохновленные белорусской стороной, все время отражаются. С белорусской стороны летят камни, бутылки и бревнами, а также светошумовые гранаты, а все агрессивное поведение белорусские службы координируют и наблюдают через беспилотники», — сообщила польская полиция.

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