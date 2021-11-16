Польская полиция: Белорусские силовики координируют нападение мигрантов и наблюдают через беспилотники 3 16.11.2021, 13:48

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Польские службы сдерживают атаку под градом камней, бревен и светошумовых гранат.

Сегодня мигранты пошли на штурм польской границы.

«Агрессивные атаки, вдохновленные белорусской стороной, все время отражаются. С белорусской стороны летят камни, бутылки и бревнами, а также светошумовые гранаты, а все агрессивное поведение белорусские службы координируют и наблюдают через беспилотники», — сообщила польская полиция.

Agresywne ataki inspirowane przez stronę białoruską są cały czas odpierane. Ze strony białoruskiej rzucane są obok kamieni, butelek i kłód również granaty hukowe, a całość agresywnych zachowań służby białoruskie koordynują i obserwują przez drony.#NaStrazyGranicy pic.twitter.com/19lx6q476a — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

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