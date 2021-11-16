закрыть
16 ноября 2021, вторник, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

НАТО предложило Польше помощь на границе с Беларусью

13
  • 16.11.2021, 17:28
  • 24,580
НАТО предложило Польше помощь на границе с Беларусью

Варшава рассматривает такой вариант.

Союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь на границе с Беларусью, где скопились мигранты, Польша рассматривает такой вариант, заявил журналистам представитель канцелярии президента Якуб Кумох после совещания в Бюро национальной безопасности с участием президента Анджея Дуды, сообщает pap.pl.

"Рассматривается такой сценарий. Со стороны союзников появляются предложения", - заявил Кумох, отвечая на вопрос о возможной помощи союзников по НАТО. Он отметил, что речь идет как о помощи непосредственно на границе, так и о политической поддержке.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип