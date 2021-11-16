НАТО предложило Польше помощь на границе с Беларусью

НАТО предложило Польше помощь на границе с Беларусью13
- 16.11.2021, 17:28
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Варшава рассматривает такой вариант.
Союзники по НАТО предлагают Варшаве помощь на границе с Беларусью, где скопились мигранты, Польша рассматривает такой вариант, заявил журналистам представитель канцелярии президента Якуб Кумох после совещания в Бюро национальной безопасности с участием президента Анджея Дуды, сообщает pap.pl.
"Рассматривается такой сценарий. Со стороны союзников появляются предложения", - заявил Кумох, отвечая на вопрос о возможной помощи союзников по НАТО. Он отметил, что речь идет как о помощи непосредственно на границе, так и о политической поддержке.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.