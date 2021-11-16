Литва выплатит деньги пенсионерам, которые привились от COVID-19 16.11.2021, 16:12

1,400

Одноразовую выплату пожилые литовцы получат вместе с пенсией.

Одноразовые выплаты в размере 100 евро получат 50 тысяч литовских пенсионеров, которые сделали прививку от коронавируса, сообщает Delfi со ссылкой на Минздрав страны.

Эти деньги смогут получить лица старше 75 лет, которые по 30 ноября привьются двумя дозами вакцины от COVID-19, и тем, кто до конца марта 2022 года привьется бустерной дозой. Одноразовую выплату пожилые литовцы получат вместе с пенсией.

В возрастной группе старше 75 лет прививку еще не сделали 70 тысяч человек. Как сообщает министерство, после введения выплат пожилые люди стали прививаться активнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».