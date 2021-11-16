Генсек НАТО обвинил Лукашенко в гибридной атаке против альянса 15 16.11.2021, 19:36

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Йенс Столтенберг

Фото: Reuters

Альянс поддерживает позицию Польши.

Североатлантический альянс обеспокоен действиями Лукашенко, которые подвергают риску жизни мигрантов. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, говорится на сайте альянса.

«Мы глубоко обеспокоены тем, как режим Лукашенко использует уязвимых мигрантов в гибридной тактике против других стран: это фактически ставит под угрозу жизнь мигрантов», — сказал он.

Столтенберг назвал курс белорусских властей «использованием людей в гибридной тактике» против других государств. Он добавил, что альянс поддерживает позицию Польши и тех союзников, которых коснулся миграционный кризис. НАТО готово оказать им поддержку и продолжать консультации по сложившейся ситуации, заключил генсек.

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