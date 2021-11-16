Кубраков: Каких-либо проблем в связи с пребыванием на нашей территории иностранных граждан нет 2 16.11.2021, 20:56

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Лукашенковский глава МВД выступил с очередным лживым заявлением.

Каких-либо проблем в связи с пребыванием на нашей территории иностранных граждан нет. Об этом заявил глава лукашенковского МВД Иван Кубраков телеканалу ОНТ.

— С учетом увеличения количества иностранных граждан, прибывающих в нашу страну, органами внутренних дел обеспечивается охрана общественного порядка в местах концентрации иностранцев как в городе Минске, так и в целом на территории республики, — рассказал Кубарков.

«Каких-либо проблем в связи с пребыванием на нашей территории иностранных граждан нет», — отметил Кубраков и уверил, что «ситуация находится под контролем, а сил и средств для охраны порядка как в Минске, так и в приграничных городах достаточно».

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