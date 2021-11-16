СМИ: ЕБРР прекращает кредитование частного сектора в Беларуси 16.11.2021, 21:16

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В прошлом году ЕБРР приостановил финансирование государственных проектов в Беларуси.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прекратить кредитование новых проектов частного сектора в Беларуси, сообщает Devex.

На прошлой неделе руководство ЕБРР проинформировало акционеров о ситуации с мигрантами в Беларуси и заявило, что прекратит выносить проекты белорусского частного сектора на одобрение совета директоров, сообщает издание со ссылкой на источники.

Среди акционеров ЕБРР – США, страны ЕС, Китай, Россия и Еврокомиссия. Еврокомиссия поддерживала прекращение кредитования, в то время как Россия выступала в защиту беларусских властей. Когда стало ясно, что новые проекты для Беларуси не будут одобрены советом, руководство банка объявило о намерении не кредитовать даже частные компании. Представитель ЕБРР отказался от комментариев, сообщает Devex.

В прошлом году ЕБРР приостановил финансирование государственных проектов в Беларуси. В июне банк объявил об усилении контроля за финансированием частных компаний в Беларуси, чтобы исключить попадание средств связанным с властями компаниям.

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