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Армения и Азербайджан объявили перемирие

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  • 16.11.2021, 21:27
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Армения и Азербайджан объявили перемирие

Это произошло при посредничестве России.

Азербайджан и Армения приняли меры по стабилизации обстановки после разговора глав Министерства обороны двух стран с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства России, передает ТАСС.

По данным ведомства, Баку и Ереван объявили перемирие при посредничестве Москвы. В Минобороны России добавили, что боестолкновения на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась. Сейчас стороны подсчитывают потери.

16 ноября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Ереван обратился к Москве с призывом защитить территориальную целостность Армении в соответствии с двухсторонним договором от 1997 года. На данный момент известно, что в плен попали 12 армянских военнослужащих, убитые и раненые есть с обеих сторон.

Несколько дней назад Армения также сообщила о проникновении азербайджанских военных на территорию страны. Правительство Армении и Совбез призвали Россию и ОДКБ обратить внимание на действия Баку. В тот же день был отправлен в отставку министр обороны Аршак Карапетян. В Баку в ответ заявили, что служащие Вооруженных сил (ВС) Азербайджана не вторгались на территорию Армении, а выполняли свои обязанности на суверенных территориях своей страны.

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