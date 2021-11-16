закрыть
17 ноября 2021, среда, 0:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Джен Псаки: США намерены привлечь режим Лукашенко к ответственности

26
  • 16.11.2021, 21:38
  • 20,830
Джен Псаки: США намерены привлечь режим Лукашенко к ответственности
Джен Псаки
фото: gettyImages

США работают с Евросоюзом над новыми санкциями.

США работают с Евросоюзом над новыми санкциями против режима Лукашенко и призывают Россию оказать давление белорусского диктатора. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы продолжаем работать в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и другими союзниками над тем, чтобы привлечь к ответу режим Лукашенко за продолжающуюся атаку. Это включает подготовку дальнейших санкций», — отметила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип