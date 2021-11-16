Джен Псаки: США намерены привлечь режим Лукашенко к ответственности

Джен Псаки: США намерены привлечь режим Лукашенко к ответственности26
- 16.11.2021, 21:38
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США работают с Евросоюзом над новыми санкциями.
США работают с Евросоюзом над новыми санкциями против режима Лукашенко и призывают Россию оказать давление белорусского диктатора. Об этом 15 ноября заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«Мы продолжаем работать в тесном контакте с нашими партнерами в ЕС и другими союзниками над тем, чтобы привлечь к ответу режим Лукашенко за продолжающуюся атаку. Это включает подготовку дальнейших санкций», — отметила она.