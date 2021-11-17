AP: Белорусский режим проводит хакерские атаки на страны НАТО с 2016 года 2 17.11.2021, 10:03

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Обнаружены «цифровые следы», которые ведут в Минск.

Беларусь с 2016 года вовлечена в хакерскую и дезинформационную кампанию против восточноевропейских стран НАТО, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на агентство Associated Press. Соответствующий доклад подготовила компания из США Mandiant, занимающаяся кибербезопасностью.

В докладе Mandiant впервые упоминается отношение Беларуси к хакерской группе Ghostwriter, предположительно, связанной с Россией.

По данным издания, Mandiant выявила свидетельства того, что Беларусь совершала кибератаки, в том числе против парламентариев Германии, шпионила за оппозиционерами и похищала конфиденциальную информацию.

Специалист Бен Рид, занимающийся анализом кибершпионских операций, не стал уточнять, почему в компании так уверены, что правительство Беларуси технически способствовало хакерам, а они, видимо, действовали из Минска. Рид при этом сослался на оставшиеся «цифровые следы» хакеров и на подтверждение выводов Mandiant из других источников. Также он не объяснил, почему Mandiant связала белoрусcких военных с хакерской группой UNC1151, и лишь подчеркнул, что не может раскрывать такую информацию ради защиты источников Mandiant и методов работы компании.

По информации издания, основные цели киберактивности Беларуси - Польша, Литва и Латвия, а также Украина.

Агентство агентство напоминает, что Mandiant работает в тесном контакте с правоохранительными органами и разведывательными службами стран Запада и внимательно следит за деятельностью Ghostwriter.

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