В Польше заявили о взломе почтовых ящиков хакерами, связанными с белорусскими властями 4 17.11.2021, 12:00

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Заявление базируется на докладе американской компании по обеспечению кибербезопасности Mandiant.

Масштабный взлом польских почтовых ящиков, включая правительственные, был проведен в июне из Беларуси. Об этом в эфире «Польского телевидения» рассказал пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Его заявление базируется на докладе американской компании по обеспечению кибербезопасности Mandiant, которая утверждает про связь хакеров с белорусскими спецслужбами, но не приводит доказательств.

В своем выступлении Петр Мюллер заявил, что у правительства есть подтверждение международных аналитиков о том, что кибератака, которая среди прочего касалась взлома десяток почтовых ящиков, в том числе ящика руководителя канцелярии главы правительства Польши Михала Дворчика, была проведена из Беларуси.

Судя по всему, он имел в виду доклад компании США по обеспечению кибербезопасности Mandiant. Его авторы с высокой степенью уверенности заявляют, что группа UNC1151, осуществившая эти кибератаки, связана с властями Беларуси.

«Эта оценка основана на технических и геополитических показателях», — говорится в заявлении компании. Согласно Mandiant, технические данные и цели деятельности UNC1151 убедительно указывают на участие в атаках Минска.

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