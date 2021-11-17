«Белавиа» не будет возить в Беларусь из Турции граждан еще одной страны

«Белавиа» не будет возить в Беларусь из Турции граждан еще одной страны4
- 17.11.2021, 12:17
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Запрет введен «в соответствии с решением Анкары.
17 ноября стало известно, что «Белавиа» не будет возить из Турции граждан еще одной страны.
Напомним, 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции. Теперь в этот список добавили и граждан Афганистана.
В авиакомпании сообщили, что запрет введен «в соответствии с решением компетентных органов Турции».
«Пассажиры авиакомпании «Белавиа», попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения», — отметил авиаперевозчик.
«Решение компетентных органов» — В «Белавиа» заявили, что не будут возить из Турции граждан трех стран
Кроме того, 14 ноября в «Белавиа» заявили, что не будут возить из Дубая граждан этих же четырех стран.
«В связи с этим авиакомпания «Белавиа» усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая», — сказано в сообщении пресс-службы.
Отметим, что именно граждане этих стран могут быть потенциальными мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в ЕС через белорусскую границу.