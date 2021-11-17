Минобороны Польши показало, как молодые и агрессивные мигранты нападают на польскую границу

Минобороны Польши показало, как молодые и агрессивные мигранты нападают на польскую границу3
- 17.11.2021, 12:51
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Ведомство опубликовало видео яростной атаки с арматурой и булыжниками под надзором белорусского «оператора».
Минобороны Польши опубликовало еще одну видеозапись вчерашней атаки мигрантов на погранпереходе в Кузнице.
«Нападавшими были в первую очередь молодые, агрессивные мужчины», — сообщает ведомство.
Видно также, как они яростно атакуют польскую сторону с булыжниками и металлической арматурой, полученной при разрушении пограничных заграждений. При этом за их действиями внимательно следит белорусский оператор с камерой, но без каких либо знаков «пресса».
Kolejne nagrania z odpartego dziś ataku migrantów na przejściu w #Kuźnica. Atakującymi byli przede wszystkim młodzi, agresywni mężczyźni.— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
-#granica @Straz_Graniczna @PolskaPolicja @StZaryn pic.twitter.com/dU2ZqZ0hJa
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.