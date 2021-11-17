Мигранты уходят из лагеря на границе в неизвестном направлении под наблюдением белорусских спецслужб 4 17.11.2021, 13:01

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Польские пограничники зафиксировали странное движение возле перехода «Брузги-Кузница».

Польская пограничная служба сообщила, что нелегальные мигранты собрали вещи уходят из лагеря возле перехода «Брузги-Кузница» в неизвестном направлении под наблюдением белорусских спецслужб.

Obserwujemy, że cudzoziemcy koczujący po stronie białoruskiej🇧🇾, w pobliżu przejścia granicznego Bruzgi, spakowali się i opuszczają obozowisko. Przemieszczają się pod nadzorem białoruskich służb w nieznane miejsce. #zgranicy pic.twitter.com/SwvKtJRA5s — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 17, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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