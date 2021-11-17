Эстония проведет внезапные учения резервистов 4 17.11.2021, 13:50

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Также Таллинн поставит забор на границе с РФ.

В Эстонии объявлен призыв резервистов на дополнительные учебные сборы «Шип-2021» (Okas 2021). Такое решение на фоне обострения пограничной ситуации в Польше, Литве и Латвии приняло правительство республики по предложению командующего Силами национальной обороны в среду, сообщает err.ee.

Всего на мобилизационные учения намерены призвать 1684 резервиста из 17-го и 27-го инженерных батальонов и 191-й и 291-й рот разведки. Они должны будут прибыть на учения безотлагательно.

Сборы проводятся для проверки боеготовности подразделений. Среди задач военнослужащих на учениях будет установка временного забора из колючей проволоки на границе Эстонии с Россией. Он будет установлен в нескольких местах, где выше риск незаконного пересечения границы, общая протяженность участков составит не более 40 км.

В Департаменте полиции и погранохраны подчеркивают, что на данный момент уровень угрозы на границе Эстонии остается таким же, как и раньше, риска усиления миграционного давления нет, так что учения и установка забора — превентивная мера.

«События в Польше, Литве и Латвии требуют укрепления пограничной инфраструктуры и в Эстонии, поэтому Департамент полиции и погранохраны представил правительству предложение ускорить строительство границы. Во время дополнительного учебного сбора Okas решением правительства мы сможем укрепить границу временными заграждениями, которые будут установлены на нескольких участках границы», – сказал генеральный директор департамента Эльмар Вахер.

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