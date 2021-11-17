Вооруженные белорусские силовики гнали мигрантов на штурм литовской границы 9 17.11.2021, 14:01

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Литовские пограничники остановили провокацию.

Служба охраны госграницы Литвы (СОГГ) в среду представила видео, на котором запечатлена группа из 13 нелегальных мигрантов.

Нелегалы в ночь на среду приблизились к границы Литвы в Шальчининкском районе, сообщает delfi.lt.

Мигрантов сопровождали вооруженные белорусские силовики, вероятно, они планировали загнать нелегалов на территорию Литвы, но им не дали это сделать литовские пограничники.

По предварительным данным, в это место на территории Беларуси привезли большую группу нелегалов.

На видео СОГГ - группа из 13 взрослых мужчин, которые сказали, что они из Ирака. Они рассказали, что прилетели в Минск, около аэропорта их сразу же задержали белорусские силовики. После этого их насильно привезли к литовской границе и заставляют идти в Литву. Сами нелегалы говорят, что не хотят идти в Литву. Мигранты уверяют, что планировали добраться до границы с Польшей, а оттуда идти в Западную Европу. Сейчас они говорят, что хотят вернуться в Минск.

По просьбе мигрантов литовские пограничники дали им телефоны посольства Ирака в Москве. Поскольку белорусские силовики не пускали их назад, а литовские пограничники не дали им перейти границу, ночь нелегалы провели, по их мнению, на "нейтральной территории".

На самом деле такого понятия нет, есть линия границы, с одной стороны этой линии - Беларусь, а с другой - Литва. Никакой промежуточной зоны не существует. Литовские пограничники не разрешили мигрантам разбить лагерь, который захватывал 2 м литовской территории.

Мужчинам велели переместиться дальше, назад на территорию Беларуси. В среду утром эти мигранты отошли немного дальше от границы. По данным СОГГ, позже в сопровождении белорусских силовиков эти люди шли по белорусской территории недалеко от границы с Литвой.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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