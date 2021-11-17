Как в странах мира «подкупают» граждан к вакцинации 5 17.11.2021, 14:44

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Единого мнения относительно эффективности вакцинационных стимулов нет до сих пор.

Первой в Европе метод стимулов для вакцинации взяла на вооружение Сербия, пишет "Европейская правда".

В мае этого года сербское правительство первым в мире ввело плату за вакцинацию. Приблизительно 26 евро мог получить каждый, кто привился по крайней мере одной дозой. Программу сделали ограниченной по времени: платная вакцинация должна была действовать всего 25 дней: с 6 по 31 мая. Впоследствии правительство продлило ее до 15 июня.

Однако выяснилось, что эти выплаты оказались неэффективной мерой.

Большая проблема с "антиваксами" есть в США, поэтому не удивительно, что эта страна также стимулировала своих граждан вакцинироваться. В зависимости от штата гражданам предлагали различные финансовые стимулы – либо в виде ваучеров, либо в форме прямых выплат. Впоследствии президент США Джо Байден призвал местных чиновников предложить 100 долларов каждому, кто получит прививку.

В Грузии, Латвии, Литве предлагали стимулы только пожилым людям, а в США, наоборот, начали предлагать стимулы еще и для самых молодых.

Но наиболее распространенными оказались программы помощи со стороны бизнеса, а не власти.

В Германии большая сеть супермаркетов Edeka Nord предложила подарочную карту на 50 евро в качестве бонуса отдельным работникам за вакцинацию. Ее примеру последовали другие продуктовые сети в США.

Были и более креативные, не столь прямые "подкупы". В румынском замке Бран, более известном как замок Дракулы, за вакцинацию дарили бесплатный вход на выставку средневековых орудий пыток.

Единого мнения относительно эффективности вакцинационных стимулов нет до сих пор. Некоторые исследования не выявили существенного влияния денежных выплат или лотерей на уровень вакцинации.

А вот эксперимент в Швеции показал, что небольшое влияние есть.

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