Режим Лукашенко готовит прорыв границы с Литвой? 4 17.11.2021, 14:57

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фото: delfi

Около белорусско-литовской границы появились сотни мигрантов.

Около литовско-белорусской границы отдельными группами разместились сотни мигрантов. Эти группы постоянно перемещаются, белорусские силовики иногда подвозят их к границе, сообщает delfi.lt.

Протяженность литовско-белорусской границы 678 км. Сколько мигрантов находится у границы, пограничники сказать не могут, говорят - сотни.

"Точное количество назвать не можем. Эти группы есть и в километре, и в двух. Есть группы по 30 и по 50 человек. Они перемещаются. Они то приближаются, то отступают. Белорусские силовики иногда их перевозят. И сегодня ночью подвозили к границе", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

За минувшие сутки в Литву не пустили 65 нелегальных мигрантов.

"Их туда привозят, опекают, увозят белорусы. Нагло они не прорываются. Нет штурмов, как в Польше, нет камней, какого-то оружия. У нас такого нет, пока подчиняются, не слишком стремятся идти через границу. Бывает, что сами литовским пограничникам говорят, что не хотят в Литву, что их сюда привезли и загоняют. Они хотят в Польшу, Литва их не интересует. И сегодня был такой случай", – сказал Мишутис.

Он сказал, что за последние двое суток количество мигрантов, которые пытаются пересечь границу, сокращается. Мишутис сказал, что иногда видно, что за мигрантами стоят белорусские силовики.

"Факт - их туда привезли. Там ездят грузовики. Но в последнее время такого не было, чтобы мигрантов заталкивали в Литву на глазах у литовских пограничников", – сказал он.

"Раньше были случаи, когда их заталкивали, но в последнее время просто стоят едва ли не лицом к лицу, но жестоко, насильно не заталкивают. Мигрантов инструктируют идти в Литву, но жестоких действий пока нет", – сказал Мишутис.

По его словам, что сейчас мигранты неплохо подготовлены к погодным условиям.

"И вчера мы представили видео, у них есть неплохие спальные мешки. них есть нормальная, практически зимняя одежда. Босых и в летних куртках уже нет", – продолжил он, заметив, что, видимо, люди уже знают, куда идут.

"Наверное, и сами делятся информацией. Уже не то время, когда они не знали, что происходит на границе, что их не впускают. Они уже готовы. У них есть и необходимые вещи, проблемы с одеждой нет, точно не замерзнут", – сказал Мишутис, рассказав, что мигрантам выдают гуманитарные пакеты.

"Если надо, им выдают пакеты с водой, едой, гигиеническими средствами, чтобы можно было использовать на природе. В последнее время не приходилось вызывать врачей, не было замерзших или истощенных. Да, они устали, иногда они немного отдыхают у нас, им дают согреться. И вчерашним дали обсохнуть, отдохнуть. Но большинство, как мы видим - молодые, здоровые, крепкие мужчины, нет опасности, что замерзнут у границы, мы просим их вернуться, откуда пришли", – продолжил он.

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