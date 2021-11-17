Мигранты бросали в польских пограничников гранаты, которые лукашисты применяли в августе 2020 года

Мигранты бросали в польских пограничников гранаты, которые лукашисты применяли в августе 2020 года14
- 17.11.2021, 15:08
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Эксперты идентифицировали оружие, примененное режимом против Польши.
Мигранты бросали в польских пограничников гранаты, которые применяли каратели против участников мирных протестов 2020 года, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга».
Оказалось очень нетрудно идентифицировать светошумовые гранаты, которые мигранты кидали в польских правоохранителей. Это гранаты Р1 производства чешской компании ZEVETA Bojkovice A.S.
Такие спецсредства массово закупались для оснащения карателей режима Лукашенко. Следовательно, они могли быть выданы мигрантам сотрудниками белорусских спецслужб.
В последние годы польские силовые структуры закупали светошумовые гранаты у фирмы UMO Sp. z o.o. Гранаты предлагаемые этой фирмой имеют совершенно другой внешний вид.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.