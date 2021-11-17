Глава МИД Эстонии: Новый пакет санкций должен быть введен как можно быстрее 5 17.11.2021, 15:29

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Ева-Мария Лийметс

фото: Rauno Volmar

Ультиматумы Лукашенко никто не собирается удовлетворять.

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Мария Лийметс рассказала, что Александр Лукашенко потребовал от Меркель в обмен на прекращение миграционного кризиса на границе с ЕС, сообщает err.ee.

В интервью Aktuaalne kaamera ETV Лийметс, раскрыла подробности телефонного разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и Александром Лукашенко. По ее словам, требований было всего два в обмен на то, чтобы прекратить миграционный кризис на границе с ЕС. Александр Лукашенко потребовал признать его президентом и снять все санкции. Фактически, выдвижением этих требований Лукашенко подтвердил, что ситуация на границе находится под его полным контролем.

Однако, как отметила Лийметс, выдвинутые требования никто не собирается удовлетворять.

«На наш взгляд, важно, чтобы Европейский Союз оставался единым и оказывал свое влияние на Беларусь посредством этих действий», - заявил Лийметс. По ее словам, нельзя отменять санкции и, более того, новый пакет должен быть введен как можно быстрее.

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