закрыть
17 ноября 2021, среда, 17:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Выросла поддержка правящей партии в Польше

  • 17.11.2021, 16:25
  • 2,828
Выросла поддержка правящей партии в Польше

Рейтинги оппозиционных партий падают.

Если бы выборы в Сейм Польши прошли в воскресенье, правящая партия «Право и Справедливость» выиграла бы их, что связано со значительным ростом поддержки. Это следует из опроса Social Changes для издания wpolityce.pl. Рейтинги других партий — «Гражданской коалиции» и «Польши 2050 Шимона Холовни» — падают.

Опрос показывает, что за партию Ярослава Качиньского намерен проголосовать 41 процент респондентов, что означает рост на целых 4 пункта по сравнению с предыдущим опросом, сообщает tvp.info.

На втором месте находится «Гражданская Коалиция», которая, потеряв 1 балл, может рассчитывать на поддержку 23% респондентов.

Замыкает тройку лидеров «Польша 2050 Шимона Холовни», поддержка которой также слабеет. За это движение проголосовало бы 13 процентов опрошенных (уменьшение на 1 пункт).

На один пункт вырос рейтинг «Конфедерации», которую поддерживают 11% респондентов. Рейтинг «левых» уменьшился на 2 пункта и составил 7%. Рейтинг «Кукиз'15», «Польской крестьянской партии» и Согласия» остался на уровне 1%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А если без оглядки на Путина?
А если без оглядки на Путина? Андрей Санников
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало