Как Германия убедила авиакомпании не брать мигрантов на рейсы в Минск 2 17.11.2021, 19:26

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Одной угрозы санкций оказалось достаточно.

Каким образом на польско-белорусской границе оказались тысячи иностранцев с паспортами стран, не имеющих общей границы с Беларусью? Драма на границе была бы невозможна без авиакомпаний, доставляющих этих пассажиров в Минск - из Стамбула, Бейрута и Дубая, пишет DW.

В конце прошлой недели немецкое правительство сделало недвусмысленное предостережение в адрес авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Минск.

Одной угрозы санкций оказалось достаточно

Выступая в бундестаге, министр иностранных дел Германии Хайко Мас сказал: "Никому не позволено безнаказанно участвовать в деятельности банды, занимающейся нелегальной миграцией. Это послание (...) авиакомпаниям, которые доставляют мигрантов в Беларусь. Они должны понять, что Евросоюз этого больше не потерпит".

Министр заявил, что благодаря переговорам удалось добиться прекращения рейсов в Минск из Иордании и Ирака и что работа с авиакомпаниями продолжается. "С юридической точки зрения ввести санкции против авиакомпаний непросто, поскольку формально они не делают ничего противозаконного. Однако мы уже сообщили всем авиакомпаниям, что даже если на уровне ЕС санкций может и не быть, но отдельные страны ЕС подумывают о том, чтобы сообщников этой банды привлечь к ответственности", - добавил министр, намекнув, что вопросы выдачи разрешений на полеты в страны ЕС решаются на национальном уровне, то есть правительства отдельных стран могут аннулировать их, не дожидаясь общеевропейского решения о санкциях.

Авиакомпании отвергали обвинения

Реакция из Анкары была быстрой и резкой. Выступая в эфире турецкого телевидения, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин отверг все претензии в адрес "Турецких авиалиний", выполняющих по два рейса в день между Стамбулом и Минском, в том числе и на дальнемагистральных лайнерах большой вместимости: "У всех этих пассажиров действительные документы. Допустим, иракский пассажир садится на рейс в Беларусь. У него билет, виза и паспорт. С какой стати мы должны отказывать ему в перевозке?"

Похожие аргументы привел и генеральный директор лоукостера из ОАЭ Flydubai Гейт аль Гейт: "У пассажиров, вылетающих в Минск, имеются все необходимые документы. И мы же не знаем, с какими намерениями они туда летят".

В середине сентября Flydubai увеличила частоту рейсов в Минск до семи в неделю. По данным агентства Reuter, среди вещей, оставленных мигрантами на польской стороне границы, были посадочные талоны на рейсы Flydubai.

Но прошло всего несколько дней после выступления министра в бундестаге, и авиакомпании внезапно заявили, что не будут больше принимать к перевозке в Минск граждан Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена. А цены на билеты эконом-класса из Дубая в Минск рейсом Flydubai, по данным Reuters, упали с 2000 до 310 долларов. До этого о прекращении рейсов в Минск заявила сирийская авиакомпания.

Представитель МИД ФРГ подтвердил факт воздействия на авиакомпании

В понедельник, 15 ноября, представитель немецкого МИДа Кристофер Бургер подтвердил, что с авиакомпаниями была проведена определенная работа. По его словам, правительство Германии провело переговоры с большим количеством авиакомпаний, в ходе которых им "четко дали понять, что мы готовы ввести болезненные санкции против тех, кто вопреки всем призывам позволяют Лукашенко использовать себя в качестве инструмента для нелегальной миграции".

Каким же образом европейцы быстро и эффективно убедили авиакомпании добровольно отказаться от части доходов - в момент, когда те с трудом начали восстанавливаться после удара пандемии?

Немецкий эксперт: Правительство применило самый эффективный рычаг

Гамбургский эксперт по гражданской авиации Хайнрих Гроссбонгардт говорит, что правительство Германии, судя по всему, применило самый эффективный рычаг для воздействия на авиакомпании - угрозу отзыва разрешения на полеты в аэропорты стран ЕС. ("Белавиа" уже лишена этого права после майского инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске. - Ред.)

По словам эксперта, он не помнит случая, когда разрешения на полеты в Европу использовались бы как инструмент воздействия. "Время от времени случается, что у авиакомпаний отзывают разрешение на полеты по соображениям безопасности. Например, если у авиакомпании негативная история авиапроисшествий. Но ничего подобного, как сейчас, и уж тем более в публичном пространстве я не припомню", - говорит Хайнрих Гроссбонгардт. Он предполагает, что немецкие власти поставили авиакомпании перед выбором - или они продолжают возить мигрантов в Минск и лишаются немецкого рынка, или же отказываются от перевозки мигрантов в Беларусь.

Возможный отзыв разрешений на рейсы в Германию попросту подорвал бы бизнес-модель авиаперевозчиков, так что выбор был очевиден, говорит эксперт.

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