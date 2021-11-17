Президент Дуда: Польша не признает никаких договоренностей, заключенных за ее спиной 71 17.11.2021, 19:40

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Анджей Дуда

Польша не признает договоренности относительно ситуации на границе, принятые без ее ведома.

Президент Польши Анджей Дуда высказался против договоренностей Германии и Беларуси относительно ситуации на польско-белорусской границе. Об этом сообщает канцелярия президента.

Prezydent @AndrzejDuda w #Cetynia: Powiedziałem Prezydentowi Niemiec, że Polska nie uzna żadnych ustaleń ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, które zostaną podjęte ponad naszymi głowami. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 17, 2021

«Я сказал президенту Германии, что Польша не признает никаких договоренностей относительно ситуации на польско-белорусской границе, которые будут приняты у нас за спиной», — сказано в сообщении.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и диктатор Лукашенко уже дважды созванивались за последнее время.

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