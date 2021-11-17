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Президент Дуда: Польша не признает никаких договоренностей, заключенных за ее спиной

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  • 17.11.2021, 19:40
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Президент Дуда: Польша не признает никаких договоренностей, заключенных за ее спиной
Анджей Дуда

Польша не признает договоренности относительно ситуации на границе, принятые без ее ведома.

Президент Польши Анджей Дуда высказался против договоренностей Германии и Беларуси относительно ситуации на польско-белорусской границе. Об этом сообщает канцелярия президента.

«Я сказал президенту Германии, что Польша не признает никаких договоренностей относительно ситуации на польско-белорусской границе, которые будут приняты у нас за спиной», — сказано в сообщении.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и диктатор Лукашенко уже дважды созванивались за последнее время.

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