Президент Дуда: Польша не признает никаких договоренностей, заключенных за ее спиной

Президент Дуда: Польша не признает никаких договоренностей, заключенных за ее спиной71
- 17.11.2021, 19:40
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Польша не признает договоренности относительно ситуации на границе, принятые без ее ведома.
Президент Польши Анджей Дуда высказался против договоренностей Германии и Беларуси относительно ситуации на польско-белорусской границе. Об этом сообщает канцелярия президента.
Prezydent @AndrzejDuda w #Cetynia: Powiedziałem Prezydentowi Niemiec, że Polska nie uzna żadnych ustaleń ws. sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, które zostaną podjęte ponad naszymi głowami.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) November 17, 2021
«Я сказал президенту Германии, что Польша не признает никаких договоренностей относительно ситуации на польско-белорусской границе, которые будут приняты у нас за спиной», — сказано в сообщении.
Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель и диктатор Лукашенко уже дважды созванивались за последнее время.