Какие законы нарушили мигранты и лукашисты во время штурма границы 16 ноября 7 17.11.2021, 20:26

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Лукашенко превратил белорусских пограничников и силовиков в бандитов.

Мы уже писали, какие белорусские законы нарушаются во время кризиса на границе. Но вчера мигранты попытались силой прорваться на территорию Польши. Белорусские власти не видят в этом нарушения нашего законодательства, хотя последние полтора года белорусов массово судят по гораздо более скромным поводам. Какие еще законы во время вчерашнего штурма нарушили мигранты и белорусские должностные лица? Zerkalo спросило у адвоката Михаила Кирилюка.

«Если бы на КПП пришли белорусы — их действия трактовались бы иначе»

Даже если не упоминать вырубку деревьев, которая может показаться мелочью, мигранты продолжают нарушать пограничный режим, пытаясь прорваться через границу. Также напомним, что 16 ноября прямо на КПП «Брузги-Кузница» собралось большое количество людей. Некоторые из них начали разбирать тротуарную плитку, бросать ее и другие предметы в польских пограничников, при этом с белорусской стороны их никто не останавливал. Ранее бывший адвокат уже называл статьи УК и КоАП, которые нарушили мигранты и должностные лица. Вот они:

Статья 24.23 КоАП (Нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий)

Статья 18.1 КоАП (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций)

Статья 310 УК (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций)

Статья 11.3 КоАП (Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества)

Статья 218 УК (Умышленные уничтожение либо повреждение чужого имущества)

Статья 24.18 КоАП (Незаконное пересечение границы Республики Беларусь)

Статья 24.19 КоАП (Нарушение пограничного режима)

Статья 371 УК (Незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь)

Статья 371−1 УК (Организация незаконной миграции)

Статья 425 УК (Бездействие должностного лица)

Сейчас же мы расскажем о новых нарушениях, на которые обращает внимание Михаил Кирилюк.

15 ноября мигранты покинули приграничный лагерь и заняли КПП на закрытом погранпереходе «Брузги-Кузница», а вчера была предпринята попытка штурма польской границы. Среди многочисленных видео, на которых мигранты бросали в польских силовиков камни, стреляли из рогаток, и пытались таранить заграждения бревнами (в те в ответ поливали их из водометов и распыляли газ), было и видео с ребенком из лагеря, который бросил что-то (судя по всему — камень) в сторону границы. Эти действия тоже подпадают под упомянутые статьи 18.1 КоАП и 310 УК, а также под еще две:

Статья 292 УК (Захват зданий и сооружений)

Статья 172 УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления)

— Что касается КПП, думаю, если бы туда пришли белорусы и сели, это бы трактовались таким [статья 292 УК] образом, — говорит Михаил Кирилюк. — Действия ребенка выглядят несопоставимо по уровню опасности [для польских пограничников в сравнении с действиями взрослых].

Бывший адвокат поясняет: ребенка нельзя привлечь к ответственности ввиду возраста, но можно привлечь к ответственности тех, кто втянул его в противоправные действия.

Но все эти статьи поглощают более тяжкие, объясняет бывший адвокат. По его словам, действия мигрантов и белорусских властей, если их рассматривать с начала событий до последних дней, содержат признаки двух тяжких международных статей, которые есть и в белорусском Уголовном кодексе, и в международных конвенциях:

Статья 126 УК (Акт международного терроризма)

Статья 181 УК (Торговля людьми)

— Во-первых, преступления начаты на территории Беларуси и направлены на нанесение ущерба иностранным пограничникам и имуществу иностранного государства, — отмечает Кирилюк. — Во-вторых, совершаются общеопасным способом.

Он поясняет — с польской стороны есть пострадавшие (Польша заявила о 12 раненых со своей стороны, — Прим.), но для данного критерия важно не количество жертв, а потенциальная опасность гибели неопределенного количества людей или причинения телесных повреждений. По его словам, самое важное — направленность умысла.

Какая может быть цель нападения на пограничников иностранного государства, попытки разрушения заграждения госграницы, открытого проникновения на территорию соседнего государства при помощи насилия? Ведь в ситуации открытого нападения польские пограничные службы имеют полное право применять силу, в том числе — оружие.

По мнению Кирилюка, это можно трактовать как осознанную провокацию вооруженного конфликта, а значит такие действия полностью подпадают под определение статьи 126 УК (Акт международного терроризма) «с целью провокации международных осложнений или войны либо дестабилизации общественного порядка в иностранном государстве».

Также Кирилюк отмечает, что на видео видно, что «часть мигрантов действует активно и слаженно, а белорусские пограничники, милиция не пытаются их остановить и не допустить очевидно преступные и опасные действия».

Спрашиваем: разве мигранты не могут сами собраться и решить забрасывать границу камнями и штурмовать забор?

— Организованная группа — это не обязательно прямой приказ. У нас может быть несколько организованных групп: первая доставляет людей в страну, вторая следит, чтобы они попали из гостиницы до границы, третья — чтобы они не вернулись обратно в Минск, и все это координируется из одного центра. Если четко обозначено, что дорога только в Евросоюз, а с белорусской стороны никакого наказания не будет, намного труднее психологически вернуться назад, когда позади большой путь, много потраченных денег и сил, а до границы всего 10 метров.

При этом, отмечает эксперт, ответственность для исполнителей из числа иностранных граждан и организаторов должна дифференцироваться. Согласно ч. 2 ст. 18 УК (Организованная группа) организаторы несут ответственность за все совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

«У властей есть простой механизм прекращения трафика — усиленная проверка при выдаче виз». Почему именно торговля людьми?

— Невозможно представить, чтобы подобные вещи совершались без ведома или согласия пограничного комитета и милиции. Во всяком случае, за 30 лет в Беларуси таких случаев не было, — поясняет Кирилюк, почему ситуация на польско-белорусской границе, на его взгляд, уже не подпадает лишь под статью об организации незаконной миграции.

Важно понимать, как иностранцы попали в Беларусь и оказались вовлечены в преступную деятельность, отмечает эксперт.

— Очень сомнительно для мигранта получить убежище в Польше, когда он бросает камни в пограничников и пытается с бревном штурмовать забор. Это больше похожее на некое пособничество в международном терроризме, а для организаторов — на торговлю людьми.

Также Кирилюк уверен, что у белорусских властей есть простой механизм прекращения трафика — усиленная проверка на стадии выдачи виз цели прибытия граждан в страну.

— И на этом можно отфильтровать 99% случаев [попыток через Беларусь нелегально попасть в Евросоюз], — говорит эксперт. — Почему это не делается сейчас, а раньше делалось? Очевидно, без высшей политической воли это невозможно.

— У нас есть публичное выступление Лукашенко, в котором он говорит, что в стране нет денег охранять границы от нелегальных мигрантов, раз Евросоюз вводит санкции, — продолжает Кирилюк. — Еще есть четкое изменение судебной и правоприменительной практики: мы резко перестаем видеть мигрантов, они входят в пограничную зону организованной группой. Давайте сравним степень общественной опасности: чаепитие во дворе с распитием, к примеру, вина, пива, песнями под гитару [со стороны] людей, которые живут в этом дворе 20 лет. И тысяча человек идет штурмовать границу. Они же туда не телепортировались? Прошли по белорусской земле. У пограничников есть телефоны, видеокамеры, они знают о подходе заранее. Это можно было пресечь задолго до того, как мигранты пришли на территорию, куда приходить нельзя. Их туда пустили. Пограничники бездействуют, нарушая этим инструкции по охране границы и закон. Любой пограничник понимает, что, бездействуя в ситуации вторжения в приграничную территорию, он либо подписывает себе приказ о увольнении и приговор по ст. 453 УК (Нарушение правил несения пограничной службы или осуществления пограничного контроля), ст. 455 УК (Злоупотребление властью, бездействие власти либо превышение власти), либо должен быть абсолютно уверен в том, начальство именно этого от него и ждет.

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