Белорусам рассылают письма с просьбой приютить мигрантов 15 17.11.2021, 20:40

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Личные данные белорусов сливает Госпогранкомитет Беларуси?

Несколько читателей сообщили Zerkalo.io, что на этой неделе получили на электронную почту письма от якобы мигрантов. В сообщениях — просьба приютить иностранных гостей на несколько дней. Послания, больше похожие на спам, люди, возможно бы, оставили без внимания, если бы не одно «но». В письмах указан точный домашний адрес получателей и их ФИО.

Текст всех писем с большего похож: «Я знаю из надежного источника, что вы временно уезжаете за границу РБ (или же проживаете за пределами территории Республики Беларусь), но в вашем распоряжении остается недвижимость находящаяся в Минске […].

Мне нужно приют на несколько дней, и я прошу помощи. Пусть Аллах вознаградит вас и вашу семью».

До этого указывается полное и точное ФИО адресата.

Электронные ящики, с которых приходят письма, отличаются. Имена якобы авторов тоже. Среди них, например, Ваджих, Хабиба, Мушира.

— Письмо мне пришло в среду утром. Точно такие же сообщения, правда, на несколько дней раньше, получили мой брат и друг, — рассказывает один из читателей. — Домашние адреса, которые указаны в письме, совпадают с теми, где каждый из нас зарегистрирован. В связи с тем, что здесь фигурируют наши личные данные, брат сообщил об этом в милицию, но заявление не писал.

Собеседник работает в Польше и в ближайшее время действительно планирует выезжать за границу. Его брат и друг тоже.

— У нас есть польский вид на жительство, поэтому сейчас о своих планах мы ни в какие органы не сообщали, — продолжает читатель. — Единственное, на что я обратил внимание, в конце сентябре я, брат и друг заполняли заявку на сайте Госпогранкомитета, просили разрешить нам выехать в Польшу на машине. Там среди прочих данных указывали домашний адрес и e-mail.

— Почему вы вспомнили про ГПК?

— У меня несколько электронных почт. Одна из них для официальной переписки. Я к ней ничего не привязываю и редко где-то оставляю, но в анкете для пограничников указал именно ее. Туда и пришло письмо от мигрантов. Это совпадение меня удивило.

По словам собеседника, брату и другу письма тоже пришли на электронные адреса, которые те указывали в заявке. С подобной ситуацией столкнулись еще как минимум двое белорусов.

Муж читательницы, который тоже получил письмо от якобы мигрантов, оставлял заявку на выезд в Польшу на сайте ГПК в начале сентября. В ней отметил e-mail, на который затем и пришло необычное сообщение.

— Письмо он получил в понедельник. Сразу подумали, что это какая-то шутка: сообщение было с сервиса mail.ru, вряд ли им пользуются иностранцы. Но потом муж стал переживать: он сейчас за границей, мы с ребенком дома одни, а в письме наш точный адрес. Мало ли что, — говорит собеседница. — В итоге супруг написал им ответ. Указал, что обратился в прокуратуру с заявлением о мошенничестве и угрозе его личному имуществу и семье. Пока, конечно же, он никуда не обращался, но раз это не единичный случай, есть смыл это сделать.

— Мужу на его письмо в итоге ответили?

— Нет.

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