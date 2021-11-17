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EUobserver: Поставки героина в ЕС идут через Беларусь

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  • 17.11.2021, 20:45
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EUobserver: Поставки героина в ЕС идут через Беларусь

В конце мая Лукашенко открыто угрожал странам ЕС наркотиками.

Беларусь наряду с Украиной и Азербайджаном используется как склад для героина, который затем переправляется в Евросоюз, сообщает брюссельское издание EUobserver со ссылкой на европейских чиновников. Главной страной, через которую осуществляются поставки героина в ЕС, называется Турция.

План по борьбе с преступными сетями в 2022 году обсуждался в этом месяце на заседании Совета ЕС. В обсуждениях и документах Беларусь также упоминалась в связи с миграцией. Группировки, занимающиеся нелегальной миграцией, действуют в Беларуси, Грузии, России, Украины, а также в Турции и на Западных Балканах. По информации издания, европейские политики решили уделять особое внимание нелегальной миграции, учитывая происходящее на границах Беларуси с Литвой и Польшей.

В конце мая Лукашенко открыто угрожал странам ЕС наркотиками и нелегальными мигрантами.

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