Сейм Польши разрешил полностью закрывать для посещения пограничную зону 2 17.11.2021, 21:06

3,410

В ближайшие дни изменения обсудят и в Сенате.

Сейм Польши разрешил полностью закрывать для посещения пограничную зону.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел и администрации, за это решение проголосовали 245 депутатов Сейма, против — 167. Еще 25 воздержались.

В ближайшие дни изменения обсудят и в Сенате.

Изменения в законодательство вносятся на фоне миграционного кризиса, возникшего на границе Беларуси и стран ЕС — Польши и Литвы. Мигранты стремятся нелегально перейти границу в ЕС.

Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej!



🟢 245 posłów za

🔴 167 przeciw

⚫️ 25 wstrzymało się pic.twitter.com/xab6CoPWTS — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 17, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».