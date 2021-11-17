Сейм Польши разрешил полностью закрывать для посещения пограничную зону2
- 17.11.2021, 21:06
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В ближайшие дни изменения обсудят и в Сенате.
Сейм Польши разрешил полностью закрывать для посещения пограничную зону.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел и администрации, за это решение проголосовали 245 депутатов Сейма, против — 167. Еще 25 воздержались.
В ближайшие дни изменения обсудят и в Сенате.
Изменения в законодательство вносятся на фоне миграционного кризиса, возникшего на границе Беларуси и стран ЕС — Польши и Литвы. Мигранты стремятся нелегально перейти границу в ЕС.
Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej!— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 17, 2021
🟢 245 posłów za
🔴 167 przeciw
⚫️ 25 wstrzymało się pic.twitter.com/xab6CoPWTS