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Сейм Польши разрешил полностью закрывать для посещения пограничную зону

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  • 17.11.2021, 21:06
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Сейм Польши разрешил полностью закрывать для посещения пограничную зону

В ближайшие дни изменения обсудят и в Сенате.

Сейм Польши разрешил полностью закрывать для посещения пограничную зону.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел и администрации, за это решение проголосовали 245 депутатов Сейма, против — 167. Еще 25 воздержались.

В ближайшие дни изменения обсудят и в Сенате.

Изменения в законодательство вносятся на фоне миграционного кризиса, возникшего на границе Беларуси и стран ЕС — Польши и Литвы. Мигранты стремятся нелегально перейти границу в ЕС.

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