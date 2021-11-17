Автомобиль Виктора Бабарико выставлен на аукцион9
- 17.11.2021, 21:47
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Режим отбирает имущество экс-кандидата в президенты.
Автомобиль Виктора Бабарико выставлен на аукцион на площадке БелЮрОбеспечение.
Ford Fiesta 2015 года продают с начальной стоимостью 17 тысяч рублей. Торги должны состояться второго декабря.
Напомним, Виктора Бабарико осудили на 14 лет лишения свободы и штраф 5000 базовых величин. Также с Бабарико взыскано более 47 миллионов рублей в доход режима. Сейчас политик находится в колонии, а всех его защитников лишили лицензии.