В Польше задержали очередную партию белорусских сигарет 4 17.11.2021, 22:00

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иллюстрационное фото

Сигареты везли под видом дров.

Грузовой автомобиль, который ехал из Литвы в Польшу, остановили для проверки в деревне Будзиск. Водитель, 34-летний гражданин Польши, заявил, что везет дрова. Но при досмотре выяснилось, что кроме дров в машине перевозятся белорусские сигареты.

Таможенники изъяли около 46 тысяч пачек сигарет. Их стоимость оценивается в более 680 тысяч злотых (165 тысяч долларов).

Водителя задержали. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Подляская таможня.

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