МИД Польши: Мы отстаиваем свои границы и не отступим ни на шаг 4 17.11.2021, 22:22

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Политика Варшавы не изменится из-за шантажа режима Лукашенко.

Возможно ли дальнейшее противостояние на польско-белорусской границе, и как официальная Варшава оценивает звонок канцлера Германии в Минск? На эти вопросы «Белсату» ответил вице-министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

Накануне, 16 ноября, нерегулярные мигранты с белорусской стороны белорусско-польской границы забрасывали польских пограничников и полицейских камнями и светошумовыми гранатами, те ответили водометами, а белорусские силовики никак не останавливали беспорядков. Через три часа «штурма» мигранты ушли на место старого лагеря в лесу. Польская сторона заявляет, что атаку координировали белорусские силовики. Белорусское государственное телевидение вело прямую трансляцию беспорядков.

Ситуацию на пограничном переходе Брузги – Кузница комментирует вице-министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач.

– Как вы можете прокомментировать обострение на польско-белорусской границе, и с чем, по вашему мнению, это может быть связано?

– Мы наблюдаем за очень опасной ситуацией, очередная толпа мигрантов, которые целенаправленно были стянуты режимом Александра Лукашенко, пытаются нелегально перейти государственную границу. Они ведут себя более агрессивно, уверенности им придают и действия белорусских спецслужб. Теперь мигранты имеют дополнительные инструменты, которые могут помочь им перейти границу. Мы смотрим на это как на очередную эскалацию кризиса со стороны белорусского режима. Уверен, что большинство белорусов также наблюдают за этим с тревогой.

– Мигранты начали атаковать польских пограничников, есть даже пострадавшие в результате вчерашней попытки прорыва государственной границы. Как вы считаете, почему именно вчера произошел конфликт на погранпереходе?

– Думаю, это следует из внешней ситуации. Александр Лукашенко понял, что не сможет изменить политику Польши и других стран ЕС. Также и Владимир Путин, поддерживающий Александра Лукашенко, понял, что не удалось разделить Европейский Союз и НАТО. 27 европейских государств вместе стоят за Польшей, поддерживают Польшу и выражают солидарность. То есть, повлиять на политику европейских стран не удалось, а мигранты уже на белорусской стороне, и, я подозреваю, белорусские спецслужбы хотят как можно скорее попросту вытолкнуть этих людей и, так сказать, избавиться от проблемы, которую режим Лукашенко сам себе создал.

Единственным выходом из этой ситуации является завершение гибридной операции, которую Александр Лукашенко проводит против Евросоюза, и тем путем, как белорусский режим транспортировал мигрантов в Беларусь, тем же путем белорусская сторона должна этих людей отправить обратно домой. Наверное, эти люди будут хотеть вернуть свои деньги, они были обмануты, но это уже проблемы и вызовы Александра Лукашенко.

– Звонок Ангелы Меркель к Александру Лукашенко — проявление ли это слабости ЕС? Много слышим комментариев, что контакты политика такого уровня с Лукашенко – это проявление того, что Минск добился того, чего хотел.

– Для немецкой стороны, как было подано в официальном заявлении Берлина, это был разговор канцлера Меркель с господином Лукашенко. Не было заявлено, что разговор был с президентом. Естественно, что этот человек вызывает большие проблемы в регионе, но нет даже речи о том, чтобы его признать лидером Беларуси, после сфальсифицированных выборов. Одновременно, следует об этом также помнить, вчера было принято решение о новом пакете санкций против официального Минска. Эти санкции поддержали, среди прочих, Германия и Франция, то есть нет изменения европейской политики в отношении официального Минска. Я могу сказать относительно политики Варшавы – наше отношение не изменится из-за шантажа Минска. К сожалению, новые санкции будут ощутимы для белорусского общества, но вина за это лежит на Александре Лукашенко. Его политика ведет к дальнейшей изоляции Беларуси и к росту зависимости от России.

– Когда мы говорим о ситуации на границе, использовала ли белорусская сторона все возможности обострить текущий кризис? Были уже и камни, и светошумовые гранаты на границе. Как вы видите дальнейшее развитие ситуации?

– Польша не обостряет этой ситуации. Единственное, что делает польская сторона, – защищает свою границу перед агрессивной политикой Александра Лукашенко. Мы защищаем Польшу и Европейский союз перед агрессором, которым является Лукашенко, использующий бедных людей с другого конца света и относящийся к людям, как к пушечному мясу в своей агрессивной политике. Почему так происходит? Потому, что Лукашенко не смог выиграть выборов и столкнулся с соответствующей реакцией демократического сообщества.

Но, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей эскалации конфликта, мы готовы ко всем вариантам. Мы отстаиваем свои границы и не отступим ни на шаг, пока агрессия со стороны властей Лукашенко не закончится.

– В Литве, Латвии и Польше говорят о четвертой статье НАТО, которая может быть применена. Если будет решение о применении, что это даст?

– Четвертая статья предусмотрена для ситуаций, когда члены Альянса чувствуют угрозу агрессивной политики, в данном случае нашего соседа. Тогда проводятся консультации, обсуждаются в рамках государств-членов с партнерами, в нашем случае с Германией, Великобританией, Францией, США, как этому противостоять. Мы такие консультации уже проводим. Мы уже говорили с партнерами о том, как эффективно реагировать на эту гибридную операцию Лукашенко. На нее, я не сомневаюсь, зеленый свет он получил и со стороны Кремля. Однако если возникнет необходимость, мы не исключаем, что будем использовать следующие инструменты НАТО.

Я постоянно подчеркиваю: мы не заинтересованы в том, чтобы эта ситуация ухудшалась. Пусть белорусская сторона сделает из этого выводы. Все члены Европейского союза, НАТО поддерживают Польшу. Нет необходимости проверять возможности НАТО и ЕС. Еще есть время прекратить эту агрессивную политику. Этот последний шестой пакет санкций является сигналом для размышлений и анализа. Если изменений не будет, мы обсудим следующие шаги. Уже приняли пятый пакет санкций, уже сегодня ведутся дискуссии об очередном. До того момента, пока Лукашенко не поймет, что это не путь к признанию его президентом.

Не может быть, чтобы весь белорусский народ страдал только потому, что один человек думает, что его соответствующим образом не приняли. Беларусь заслуживает того, чтобы быть свободным, независимым и суверенным, демократическим государством. А белорусы будут жить в мире и процветании так же, как это происходит в других государствах. Мы все пережили травму многих предыдущих лет советского господства. Нам важно, чтобы белорусы тоже могли мирно жить, культивировать собственную культуру, богатеть, как весь мирный западный мир.

– Вы упомянули о консультациях НАТО, о четвертом пакете санкций – например, у «Белавиа» заберут 17 самолетов, санкции против нескольких физических лиц, чиновников Лукашенко, туристических компаний, отелей. Но это не значительные удары для Лукашенко. Завтра откроется другая компания, в гостиницах будут платить наличными, «Белавиа» возьмет из России пару новых самолетов. С одной стороны, есть консультации и довольно слабые санкции. С другой стороны, мы все больше видим, что Лукашенко вооружает этих мигрантов. Им уже выдали светошумовые гранаты, что будет завтра? Не кажется ли вам, что реакция Европы не адекватна тому, что происходит и как Лукашенко это обостряет?

– Я считаю, что мы, как западный мир, должны говорить через дела, а не через слова. Все, что я ни скажу, будет иметь меньшее значение, чем принятые решения. Вспомним, что кроме санкций ЕС уже через две недели начинают действовать американские санкции, которые будут очень серьезными для Лукашенко. Конечно, всегда можно считать, что эти санкции могли бы быть жестче. Отчасти с вашим мнением я согласен. После фальсифицированных выборов, возможно, этот ответ Европейского Союза был не слишком адекватен. Возможно, если бы тогда он был адекватен, как хотела Польша, сегодня Беларусь была бы свободным государством, она была бы в совершенно другом положении.

Но Евросоюз опирается на определенный консенсус, нужно заручиться согласием всех государств. Не все, возможно, смотрели тогда на это дело с одной и той же перспективы. Сегодня я думаю, что все меняется. Сегодня все видят, насколько агрессивный политик Лукашенко. Можно считать эти санкции слабыми, но Лукашенко они коснулись, поэтому он и приступает к таким агрессивным действиям. Изменения в санкционной политике ожидаются. Однако их Минск чувствует. Мы постоянно даем властям Беларуси возможность проанализировать эту ситуацию и принять соответствующие решения. Если не будет изменений в политике, мы продолжим действовать. У Европейского Союза есть инструменты.

И мы экономически, как государства ЕС, спокойно справимся без экономического сотрудничества с Беларусью. Вопрос в том, справится ли Лукашенко без возможности вести внешнюю торговлю. Напомним, что эта внешняя торговля ведется через польскую границу. События на польской границе заставили закрыть уже один пограничный переход. Там нет возможности торговать. Если эта ситуация будет эскалироваться, Польша будет вынуждена рассмотреть дальнейшие шаги в контексте польской границы. Точно так же и другие государства. Все это должно стать сигналом к размышлениям для политического истеблишмента и властей Беларуси.

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