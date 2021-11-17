Ливан вводит ограничения для пассажиров на рейсы в Беларусь 17.11.2021, 22:38

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Ограничения касаются всех авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Ливана в Беларусь.

С 17 ноября Ливан будет пускать на рейсы, вылетающие из Бейрутского международного аэропорта в Беларусь, только некоторые категории пассажиров:

граждан Ливана с белорусской визой или видом на жительство,

граждан Беларуси,

иностранцев с видом на жительство в Беларуси.

Ограничения касаются всех авиакомпаний, осуществляющих рейсы из Ливана в Беларусь, говорится в циркуляре Директората гражданской авиации Министерство общественных работ и транспорта. Документ опубликовал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

Как говорится в документе, решение принято в связи с тем, что некоторые пассажиры, вылетавшие из Ливана в Беларусь, в том числе на рейсах «Белавиа», на самом деле прибывали в страну, чтобы попасть в Евросоюз через польскую границу. Так как сложно определить, кто из пассажиров является потенциальным мигрантом в ЕС, власти Ливана вводят ограничения.

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