Сейм Польши: Режим Лукашенко атаковал Польшу, используя тысячи мигрантов 6 17.11.2021, 22:53

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Сейм Польши принял резолюцию по ситуации на польско-белорусской границе.

Режим Лукашенко атаковал Польшу, используя тысячи мигрантов, Сейм Польши выражает солидарность с правительством, со всеми государственными учреждениями и людьми, участвующими в защите Польши и поляков, говорится в резолюции, принятой Сеймом Польши в среду, передает TVP.

За резолюцию о солидарности по охране границ Польши проголосовали 259 депутатов, заявителями который выступили депутаты партии «Право и справедливость», против - 60, воздержались - 98.

«Режим Александра Лукашенко атаковал Польшу, используя тысячи мигрантов, которых он привел для штурма границ Республики Польша. Наша страна уже много лет не сталкивалась с такой серьезной угрозой своей безопасности и целостности границ. Сейм Республики Польши выражает солидарность с польским правительством в этом вопросе, а также со всеми институтами польского государства и людьми, участвующими в защите Польши и поляков», - говорится в принятой резолюции.

«Поколения наших предков боролись за свободную и независимую Польшу. (...) Наш долг - стоять плечом к плечу с офицерами Пограничной охраны и Полиции, солдатами Войска Польского, включая Силы территориальной обороны, и представителями других служб, гордо носящих польскую форму и охраняющих границы государства и суверенитет нашей Родины», - говорится в резолюции.

«Сейм Республики Польша также выражает благодарность местному сообществу и всем тем, кто поддерживает наши (польские - прим.) службы на польской границе и оказывает гуманитарную помощь жертвам кризиса, за что правительство Беларуси несет полную ответственность», - говорится в сообщении.

«Основная задача всех граждан Республики Польша, и в особенности представителей польской нации, независимо от политических взглядов, - поддерживать институты государства и его службы. Республика Польша - государство, сильное своими институтами и гражданами. Если мы будем солидарны, вместе мы успешно преодолеем нападение на нашу страну. Сегодня Сейм Республики Польша просит всех поляков об этой солидарности», - говорится в резолюции.

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