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Увеличилось число желающих вернуться из Беларуси домой иракцев

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  • 18.11.2021, 8:04
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Увеличилось число желающих вернуться из Беларуси домой иракцев

Эвакуационный рейс будет выполняться сегодня из Минска в Эрбиль и затем Багдад.

Из Беларуси в Ирак хотят вернуться более 325 мигрантов. Об этом заявил официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Сахаф, сообщает агентство Ina.

Чиновник сообщил иракскому информационному агентству, что «число желающих добровольно вернуться из Беларуси увеличилось до более чем 325 иммигрантов». Эвакуационный рейс будет выполняться в четверг из Минска в Эрбиль и затем Багдад.

— Министерство иностранных дел Ирака координирует действия с национальными властями, чтобы сделать эвакуационную поездку успешной, — заявил Сахаф, отметив, что «дипломатические группы в Беларуси, работают непрерывно».

Два дня назад желание вернуться домой высказывали 170 человек.

Ранее Ахмед ас-Саххаф сообщал, что МИД страны располагает информацией о 571 иракце, находящемся у белорусско-польской границы.

«Но точное число граждан Ирака, сосредоточенных в указанном регионе, сосчитать невозможно ввиду большой протяженности самой границы и нежелания отдельных мигрантов возвращаться в Ирак», — заявил он.

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