Тревожная ночь в Кузнице: мигранты разожгли костры рядом с пограничным переходом

Тревожная ночь в Кузнице: мигранты разожгли костры рядом с пограничным переходом2
- 18.11.2021, 8:21
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Польские пограничники готовятся к новым провокациям.
Министерство обороны Польши показало, как выглядит ситуация в Кузнице на данный момент. Мигранты кочуют и жгут костры рядом с пограничным переходом.
Польские пограничники готовы к новым провокациям.
Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Migranci koczują obok przejścia granicznego pic.twitter.com/XdTfr7egRy— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 17, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.