Тревожная ночь в Кузнице: мигранты разожгли костры рядом с пограничным переходом 2 18.11.2021, 8:21

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Польские пограничники готовятся к новым провокациям.

Министерство обороны Польши показало, как выглядит ситуация в Кузнице на данный момент. Мигранты кочуют и жгут костры рядом с пограничным переходом.

Польские пограничники готовы к новым провокациям.

Aktualna sytuacja w Kuźnicy. Migranci koczują obok przejścia granicznego pic.twitter.com/XdTfr7egRy — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 17, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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