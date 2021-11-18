В Польше и Литве опубликовали странные кадры с мигрантами на белорусской границе

В Польше и Литве опубликовали странные кадры с мигрантами на белорусской границе2
- 18.11.2021, 8:51
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Режим Лукашенко готовит новые провокации.
В Польше продолжают выкладывать странные кадры с мигрантами, которые сейчас находятся на границе с белорусской стороны. А литовские пограничники фиксируют группы мигрантов в сопровождении людей в форме и с оружием.
«Фотосессия»
Так, польская полиция выложила фотографии, где, как утверждается запечатлели «одну из многих «фотосессий»для нужд СМИ».
«Людей с ребенком привозят под пограничный забор, фотожурналист делает снимки с разных снимков, после чего люди с ребенком возвращаются в палатку. Подобных ситуаций сегодня больше», — сообщили там.
Jedna z wielu „sesji fotograficznych” dla potrzeb reżimowych mediów. Osoby z dzieckiem przyprowadzone pod ogrodzenie graniczne, fotoreporter robi zdjęcia z różnych ujęć, po czym osoby z dzieckiem wracają do namiotu. Takich, podobnych sytuacji jest dzisiaj więcej.#NaGranicy pic.twitter.com/IFiH0vT2tj— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 17, 2021
Сопровождение
Тем временем литовский журналист предоставил видео, на котором видно как мигранты идут в сопровождении людей в зеленой форме на територии Беларуси. Напротив, уже с литовской стороны, едут две спецмашины соседней страны.
#Lithuania #Belarus border. A group of 13 migrants stranded between Belorussian servicemen and Lithuanian Border Police. Covering the crisis for @Channel4News with @paraicobrien @heidipett pic.twitter.com/71K0rKDdx5— Chris Dzieciolowski (@kdzieciol) November 17, 2021
При этом, как пишет Delfi, служба охраны госграницы Литвы заявила, что белорусские силовики привезли эту группу из 13 мигрантов к границе Литвы в Шальчининкском районе.
«Они рассказали, что прилетели из Ирака в Минск, около аэропорта их сразу же задержали белорусские силовики. После этого их насильно привезли к литовской границе и заставляют идти в Литву. Сами нелегалы говорят, что не хотят идти в Литву. Мигранты уверяют, что планировали добраться до границы с Польшей, а оттуда идти в Западную Европу. Сейчас они говорят, что хотят вернуться в Минск», — пишет издание.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.