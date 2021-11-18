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В Польше и Литве опубликовали странные кадры с мигрантами на белорусской границе

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  • 18.11.2021, 8:51
  • 11,596
В Польше и Литве опубликовали странные кадры с мигрантами на белорусской границе
фото: anadolu agency

Режим Лукашенко готовит новые провокации.

В Польше продолжают выкладывать странные кадры с мигрантами, которые сейчас находятся на границе с белорусской стороны. А литовские пограничники фиксируют группы мигрантов в сопровождении людей в форме и с оружием.

«Фотосессия»

Так, польская полиция выложила фотографии, где, как утверждается запечатлели «одну из многих «фотосессий»для нужд СМИ».

«Людей с ребенком привозят под пограничный забор, фотожурналист делает снимки с разных снимков, после чего люди с ребенком возвращаются в палатку. Подобных ситуаций сегодня больше», — сообщили там.

Сопровождение

Тем временем литовский журналист предоставил видео, на котором видно как мигранты идут в сопровождении людей в зеленой форме на територии Беларуси. Напротив, уже с литовской стороны, едут две спецмашины соседней страны.

При этом, как пишет Delfi, служба охраны госграницы Литвы заявила, что белорусские силовики привезли эту группу из 13 мигрантов к границе Литвы в Шальчининкском районе.

«Они рассказали, что прилетели из Ирака в Минск, около аэропорта их сразу же задержали белорусские силовики. После этого их насильно привезли к литовской границе и заставляют идти в Литву. Сами нелегалы говорят, что не хотят идти в Литву. Мигранты уверяют, что планировали добраться до границы с Польшей, а оттуда идти в Западную Европу. Сейчас они говорят, что хотят вернуться в Минск», — пишет издание.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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