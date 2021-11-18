Из-за санкций Бразилия хочет покупать калий в России, а не в Беларуси 4 18.11.2021, 9:59

6,946

иллюстрационное фото: delfi

Санкции могут привести к перебоям с поставками и удорожанию удобрений.

Секторальные санкции против белорусских властей вызывают опасения у традиционных партнеров, потому что могут привести к перебоям с поставками удобрений.

Бразилия хочет обсудить увеличение поставок удобрений из России, сообщила министр сельского хозяйства Бразилии Тереза Кристина да Коста.

По ее словам, это связано с тем, что введение новых санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом может привести к перебоям с поставками и удорожанию удобрений, пишет belmarket.by.

Рост стоимости калийных удобрений может спровоцировать продовольственную инфляцию в Бразилии, которая в последние месяцы находится в состоянии высокого роста цен.

"Мы говорили с Беларусью. Мы едем в Россию, чтобы посмотреть, удастся ли нам добиться большего размера поставок, чем у нас есть сегодня, на случай если будет необходимо компенсировать (поставки)", - сказала Тереза Кристина да Коста в интервью газете Estado de São Paulo.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс предупредил, что США в координации с ЕС готовят новый пакет санкций в отношении белорусских властей в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.

В настоящее время доля белорусских поставок на рынке удобрений Бразилии составляет около 20%. Поездка министра сельского хозяйства Бразилии в Россию должна состояться в ближайшие дни.

Напомним, Европейский союз на сегодняшний день ввел четыре пакета экономических санкций против Беларуси. Под них попал экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов, а также производители табачных изделий. Кроме того, ЕС закрыл Беларуси доступ на свои финансовые рынки, запретил страховать и перестраховывать белорусские госпредприятия, прекратил выплаты Европейского инвестиционного банка. Также была запрещена продажа в Беларусь ряда технологий и оборудования.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».