Мигранты снова пошли на штурм границы с Польшей

Мигранты снова пошли на штурм границы с Польшей5
- 18.11.2021, 10:29
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Атака под руководством белорусских спецслужб случилась недалеко от Дубич-Церкевных.
Мигранты в очередной раз устроили штурм границы с Польшей.
Провокация под руководством белорусских спецслужб случилась недалеко от Дубич-Церкевных.
Об этом сообщает Минобороны Польши.
Группа из около 100 мигрантов была задержана польской полицией.
За минувшую ночь пограничники зафиксировали 501 попытку нелегального пересечения границы.
Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.