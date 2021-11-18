Мигранты снова пошли на штурм границы с Польшей 5 18.11.2021, 10:29

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Атака под руководством белорусских спецслужб случилась недалеко от Дубич-Церкевных.

Мигранты в очередной раз устроили штурм границы с Польшей.

Провокация под руководством белорусских спецслужб случилась недалеко от Дубич-Церкевных.

Об этом сообщает Минобороны Польши.

Группа из около 100 мигрантов была задержана польской полицией.

За минувшую ночь пограничники зафиксировали 501 попытку нелегального пересечения границы.

Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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