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Мигранты снова пошли на штурм границы с Польшей

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  • 18.11.2021, 10:29
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Мигранты снова пошли на штурм границы с Польшей

Атака под руководством белорусских спецслужб случилась недалеко от Дубич-Церкевных.

Мигранты в очередной раз устроили штурм границы с Польшей.

Провокация под руководством белорусских спецслужб случилась недалеко от Дубич-Церкевных.

Об этом сообщает Минобороны Польши.

Группа из около 100 мигрантов была задержана польской полицией.

За минувшую ночь пограничники зафиксировали 501 попытку нелегального пересечения границы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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