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Часть мигрантов уходит из лагеря на границе с Польшей в неизвестном направлении

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  • 18.11.2021, 10:38
  • 10,008
Часть мигрантов уходит из лагеря на границе с Польшей в неизвестном направлении

Видео появилось в одном из курдских чатов.

Прямо сейчас часть мигрантов собралась и покидает лагерь на границе с Польшей.

Возможно, мигранты планируют вернуться домой в Ирак на гуманитарном рейсе. Видео появилось в одном из курдских чатов.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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