В ответ на информационную войну Польша запустила англоязычный телеканал TVP World (tvpworld.com)3
- 18.11.2021, 11:02
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Главная задача — донесение правдивой информации о ситуации на белорусско-польской границе.
Польское телевидение TVP начало вещание TVP World (tvpworld.com) - англоязычной новостной программы.
Посмотреть канал TVP World в интернете можно по ссылке.
24 часа в сутки, семь дней в неделю TVP World будет освещать зрителям всего мира ситуацию на польско-белорусской границе.
«Польская сторона должна противостоять этому. Польское общественное телевидение чувствует ответственность за это, за защиту польского государства, поэтому мы ускорили открытие канала», - говорит президент TVP Яцек Курский.
Новостная программа начинает выходить на канале TVP World с сегодняшнего дня.