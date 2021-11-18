Провокатор подбивает мигрантов в лагере на штурм границы с Польшей 8 18.11.2021, 12:39

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16 ноября после его речи началась атака на польскую границу с камнями и палками.

Провокатор в черном продолжает подстрекать мигрантов в лагере на границе с Польшей. Сегодня он сказал, что не уйдет с границы, не пойдет жить в логистический центр и вообще останется «последним человеком в лагере».

16 ноября после его речи началась атака на польскую границу, с камнями и палками.

В мигрантских чатах пишут, что его зовут Бахадин и что он поэт из Сулеймании в Ираке.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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