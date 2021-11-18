В новом цугцванге окружению Лукашенко ничего хорошего не светит 6 Валерий Цепкало

18.11.2021, 12:59

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Валерий Цепкало

Цивилизованный мир увидел, что дело имеет с международным террористом.

Короткие выводы авантюры нелегитимного режима:

- Уничтожено огромное количества деревьев в приграничной зоне;

- Жизни тысяч курдов подвергнуты опасности и уж точно, судьбы многих из них искалечены безнравственным обманом. Многие ввязались в эту авантюру заложив дома или брали в долг деньги у знакомых. Нанесена психологическая, а многим и физическая травма. Более 10 человек погибли при разных обстоятельствах;

- Силовые органы были задействованы в усиленном режиме и занимались работой, которая еще большее количество вовлекала в преступления против человечности, у которых нет срока давности. Как мы всегда говорили, плевать он на них хотел и их судьбы;

- Большое количество стран жесткого мусульманского мира, нейтрально относящееся к ситуации выборов 2020 года и насилии над православным народом, на этот раз не смогли не увидеть мерзость этого режима. Сирия, Турция, Ирак, Узбекистан, Ливия и др. объявили о прекращении регистрации на борт в Минск. А такие страны как Ирак, публично продемонстрировали презрение лично Лукашенко и его действиям, осветив в СМИ снятие флага и закрытии Почетного консульства;

- Цивилизованный мир увидел, что дело имеет с международным террористом, который способен на самые отчаянные поступки. Ближайшие соседи все чаще начали призывать коллективный запад к Международному уголовному суду над этим маньяком.

- Пострадали польские пограничники, на миллионы долларов понесла ущерб пограничная инфраструктура Беларуси, Литвы, Польши;

- Из-за этой выходки, погранпереход Брузги закрыт на неопределённое время и оправданный гнев Польши может отразиться на дальнейшей судьбе транзита через другие.

- Уже принято соглашение по расширению санкций, которые могут быть объявлены в ближайшее время и как говорят, могут затронуть всех граждан Беларуси;

- Очевидно, что не все мигранты вернуться домой и проблемы не закончатся обратными рейсами, что несет в себе дополнительные риски для стабильности обстановки в Беларуси;

И не смотря на весь ущерб интересам страны и ее имиджу, народу Беларуси и его будущему, этот закомплексованный ребенок счастлив, что с ним поговорил бывший канцлер Германии, которую еще недавно поносил самыми последними словами и обвинял в стремлении его устранить. Он даже про геноцид белорусcкого народа забыл в кураже, что хоть кто-то с ним говорит, кроме Путина. Он даже тут же набрал последнему, чтобы поделиться этим невероятным достижением.

Но самое забавное то, что этому радуются его окружение. Задумайся на минуту, они бы поняли, что в этом цугцванге им ничего хорошего не светит и радоваться уж точно им причин нет.

Ему плевать на всех, кроме самого себя. Признать его было бы самоубийством демократии и международных институтов, после задокументированных пыток ОБСЕ и ООН, а также нескольких заявлений в Международном уголовном суде, что разумеется даже не обсуждается. Но если завтра Запад предложит ему или его семье неприкосновенность, в обмен на уголовные дела против Карева, Кубракова, Вакульчика, Тертеля, Карпенкова, Носова, Шведа, Гора, Эйсмонотов, Азаренка, Воскресеньского, и остальных причастных, кто для него просто подножий кормом, будьте уверены, он не задумываясь согласиться.

Валерий Цепкало, Telegram

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