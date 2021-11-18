В Беларуси готовят запрет на выпуск пива в больших бутылках 3 18.11.2021, 13:37

С таким предложением выступило Минприроды.

В Беларуси хотят с 2023 года запретить выпуск пива и слабоалкогольных напитков в пластиковых бутылках объемом больше одного литра. С таким предложением выступает Минприроды. Чиновники рассчитывают, что такое ограничение снизит отходы из пластика и стимулирует производителей переходить на стеклянную тару. А еще — загрузить новое производство по стеклотаре на «Гродненском стеклозаводе». Власти признают, что стеклотара обходится производителю и покупателю дороже, чем пластик, но это должно снизить продажи алкоголя. При этом чиновники говорят про высокий уровень потребления белорусами алкоголя, а ущерб от этого превышает выгоду от производства и продажи. Уточним, что на поступления от акцизов на алкоголь и сигареты приходится приблизительно две трети от всех акцизных доходов госбюджета.

Минприроды разместило на общественное обсуждение законопроект, которым хотят запретить выпускать пиво и слабоалкогольные напитки в ПЭТ-бутылках объемом больше одного литра. Ведомство ссылается на мировые тенденции по производству экологичной упаковки — из стекла или бумаги.

Чиновники рассчитывают, что ограничения по пластиковой таре стимулирует производителей использовать стеклотару. Закрыть возросший спрос, по их мнению, сможет «Гродненский стеклозавод», на котором намерены запустить выпуск 220−240 млн стеклянных бутылок объемом 0,5 литра в год.

В марте этого года сообщалось, что «Гродненский стеклозавод» начал строительство нового производства по выпуску стеклянных бутылок, его намерены запустить в октябре 2022 года.

Власти признают, что стеклянная тара, как правило, обходится для производителей дороже, чем пластиковая. «Производство пива в больших емкостях ориентировано на население с невысокими доходами (в том числе на молодежь), поскольку себестоимость алкоголя в стеклянных бутылках выше, чем в ПЭТ-таре», — уточняет Минприроды.

Но снижение доступности алкоголя из-за роста розничных цен может снизить его потребление, следует из обоснования законопроекта.

«Одним из основных направлений политики в снижении потребления алкоголя населением является снижение его доступности, в том числе и за счет уменьшения реализации алкогольной продукции (включая пиво и слабоалкогольные напитки) в таре свыше 1 литра. Это в свою очередь будет способствовать уменьшению его потребления в

первую очередь молодежью, так как разовая покупка пива в большой таре способствует тому, чтобы сразу или по максимуму употребить весь алкогольный напиток», — поясняют в Минприроды.

При этом чиновники уточняют, что ущерб от потребления белорусами алкоголя превышает выгоду от производства и продажи. «Проблема пьянства и алкоголизма продолжает оставаться одной из самых социально значимых и актуальных для Беларуси, — говорится в обосновании к законопроекту. — Это негативное явление причиняет как обществу в целом, так и отдельным гражданам огромный материальный и нравственный ущерб. Значительное потребление алкоголя населением Беларуси неизбежно влечет ряд последствий социального и экономического характера. Высокий уровень потребления алкоголя, несмотря на все принимаемые здравоохранением меры, однозначно способствует росту и распространению социально-экономического ущерба, который превышает выгоду от производства и продажи алкогольной продукции в стране».

Минприроды ссылается на данные ВОЗ, по которым связанные с алкоголизмом расходы для общества составляют около 2-5% ВВП.

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