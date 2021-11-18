На белорусско-польской границе умер годовалый сирийский ребенок 21 18.11.2021, 14:28

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Фото: @RatownicyPCPM

Он уже 1,5 месяца находился в лесу.

В лесу у польско-белорусской границы погиб годовалый ребенок мигрантов. Такую информацию сообщили польские спасатели. Группа медиков сообщила, что ночью оказывала помощь трем людям. От них она узнала о смерти ребенка, сообщает rmf24.pl.

«Мы получили сообщение о том, что по крайней мере один человек, который сейчас находится в лесу, нуждается в медицинской помощи. На месте выяснилось, что пострадавших трое человек. В лесу они были уже 1,5 месяца!» — рассказали медики

Как сообщили спасатели, ребенка была сильная боль внизу живота. Он был голоден и обезвожен. Кроме него помощь понадобилась паре сирийцев.

«Их годовалый ребенок умер в лесу», — сообщили медики.

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