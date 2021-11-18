Белорусские спецслужбы требуют от мигрантов по 100$ за возможность зарядить батарею телефона 17 18.11.2021, 15:03

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фото: Anadolu Agency

Заряжают лишь до 20%.

Белорусские спецслужбы требуют от мигрантов по 100$ за возможность зарядить батарею телефона до 20%.

Об этом рассказал в интервью LRT сириец, дочь которого застряла на польско-беларуcской границе.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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