В Литве, несмотря на сопротивление Китая, начало работу представительство Тайваня

В Литве, несмотря на сопротивление Китая, начало работу представительство Тайваня1
- 18.11.2021, 15:21
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Де-факто — это посольство.
В Вильнюсе начал работу представительский офис Тайваня, де-факто являющийся посольством - несмотря на сопротивление официального Пекина.
Об этом сообщают Reuters и литовский вещатель LRT.
В Тайпэе отметили, что это "открывает новый и перспективный" курс отношений с Литвой и для сторон есть значительный потенциал сотрудничества, в частности, в таких сферах, как производство полупроводников, лазеров и финансовые технологии.
Представительский офис будет заниматься в Литве всеми вопросами, в том числе консульскими. Офис Тайпэя в Латвии, ранее отвечавший за связи со всеми балтийскими странами, в дальнейшем будет заниматься только Латвией и Эстонией.
Летом объявление о предстоящем открытии офиса вызвало раздражение официального Пекина, в частности, литовского посла попросили покинуть страну. Посол Литвы в Китае Диана Мичевичене вернулась в Вильнюс для консультаций в сентябре.
Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципов "одного Китая". Это, в частности, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей обособленной провинцией. Только 15 стран имеют официальные дипломатические связи с Тайванем.
По этой причине у ЕС нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.
Другие офисы Тайваня в Европе и США используются в названии "Тайпэй", избегая упоминаний самого острова.