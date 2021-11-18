В Литве, несмотря на сопротивление Китая, начало работу представительство Тайваня 1 18.11.2021, 15:21

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Де-факто — это посольство.

В Вильнюсе начал работу представительский офис Тайваня, де-факто являющийся посольством - несмотря на сопротивление официального Пекина.

Об этом сообщают Reuters и литовский вещатель LRT.

В Тайпэе отметили, что это "открывает новый и перспективный" курс отношений с Литвой и для сторон есть значительный потенциал сотрудничества, в частности, в таких сферах, как производство полупроводников, лазеров и финансовые технологии.

Представительский офис будет заниматься в Литве всеми вопросами, в том числе консульскими. Офис Тайпэя в Латвии, ранее отвечавший за связи со всеми балтийскими странами, в дальнейшем будет заниматься только Латвией и Эстонией.

Летом объявление о предстоящем открытии офиса вызвало раздражение официального Пекина, в частности, литовского посла попросили покинуть страну. Посол Литвы в Китае Диана Мичевичене вернулась в Вильнюс для консультаций в сентябре.

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципов "одного Китая". Это, в частности, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем, который Пекин считает своей обособленной провинцией. Только 15 стран имеют официальные дипломатические связи с Тайванем.

По этой причине у ЕС нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.

Другие офисы Тайваня в Европе и США используются в названии "Тайпэй", избегая упоминаний самого острова.

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