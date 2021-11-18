Врач рассказала новые детали про убитых Андрея Зельцера и сотрудника КГБ 3 18.11.2021, 15:25

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Официальная информация о полученных им ранениях отсутствует.

Надежда Гурманчук проработала судмедэкспертом в Минске более 10 лет и была вынуждена уехать из Беларуси после того, как на нее начали оказывать давление за участие в протестах.

Она рассказала Русской службе Би-би-си о том, какие травмы получили при перестрелке убитые айтишник Зельцер и сотрудник КГБ.

Известно, что оба они погибли во время перестрелки на улице Якубовского в Минске 28 сентября. Однако по-прежнему неясно, кто кого застрелил. Власти обвинили в смерти Федосюка Андрея Зельцера, некоторые источники считают, что силовика по ошибке убили свои же.

Похороны сотрудника КГБ прошли уже через несколько дней после инцидента, в то время как тело Андрея Зельцера не отдавали родным почти неделю.

— У него [Андрея Зельцера] два огнестрельных ранения в грудь и одно в руку, — говорит Надежда Гурманчук, ссылаясь на свои источники (в то время ее уже не было в Беларуси). — Его тело долго не отдавали, сильно охраняли люди в форме и бронежилетах — боялись, что выкрадут.

Погибшего во время перестрелки сотрудника органов Дмитрия Федосюка, вероятно, вскрывали на улице Кижеватова (отдел общих экспертиз, где обслуживают силовиков), говорит Надежда Гурманчук: как и в случае с Зельцером, официальная информация о полученных им ранениях отсутствует.

Официальная версия событий звучала так:

«В ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома по сотрудникам правоохранительных органов особо опасным преступником из ружья был открыт огонь на поражение, в результате чего сотрудник Комитета госбезопасности был смертельно ранен.

Ответным огнем преступник был уничтожен. Сотрудник от полученных ран скончался.

Следственным комитетом Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности). Проводятся неотложные следственные действия».

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