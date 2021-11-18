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Евросоюз исключил возможность переговоров с Лукашенко

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  • 18.11.2021, 16:31
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Евросоюз исключил возможность переговоров с Лукашенко

Этот вопрос не стоит на повестке дня Брюсселя.

Евросоюзе в четверг исключили возможность каких-либо масштабных переговоров с режимом Лукашенко вокруг ситуации с наплывом мигрантов на границе с Польшей и другими странами, сообщает "Интерфакс".

"Вопрос о переговорах с режимом Лукашенко на повестке дня не стоит", - заявил на брифинге представитель Европейской комиссии Эрик Мамер.

По его словам, внимание Брюсселя сейчас сконцентрировано на помощи мигрантам и на вывозе их на родину, а не на подобных контактах с Минском.

При этом Мамер пояснил, что контакты с белорусской стороной все же возможны, но только по вопросам технического характера.

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