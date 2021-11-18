В Беларуси для предпринимателей ввели очередные изменения по платежным терминалам 2 18.11.2021, 16:39

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Фото: bymedia

Что изменится?

Правительство ввело изменения по платежным терминалам. Обзавестись ими обяжут последнюю категорию ИП — тех, кто торгует продовольственными товарами на ярмарках или с прилавков на рынке. При этом агроусадьбам и хостелам разрешили принимать оплату через QR-коды и мобильные приложения. Это предусмотрено постановлением Совмина и Нацбанка, которое ранее выносили на общественное обсуждение, пишет zerkalo.io.

Торгующим с прилавков и палаток дали полгода на подготовку

Сейчас работать без кассовых аппаратов еще можно тем, кто торгует некоторыми продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией на торговых местах на рынках или на ярмарках (например, в палатках). Нынешнее постановление Совмина и Нацбанка это разрешение отменяет, но дает этой категории продавцов шесть месяцев на то, чтобы обзавестись платежным терминалом. Сделать это нужно до 17 мая. Для этого они могут использовать смартфоны и планшеты с необходимым программным обеспечением.

Фактически после этой даты продавать что-либо без использования платежных терминалов можно будет только физлицам. Все субъекты хозяйствования — ИП и компании — должны будут иметь платежные терминалы. Напомним, что 10 октября уже вступило в силу требование обзавестись кассовыми аппаратами некоторым предпринимателям. Среди них — торгующие на рынке, оказывающие репетиторские услуги, сдающие в аренду жилье и работающие на выезде.

Что можно оплатить QR-кодом

Постановление содержит список видов деятельности, при осуществлении которых можно принимать оплату только по QR-кодам и через мобильные приложения. Такую возможность получат те, кто занимается агроэкотуризмом, развозной торговлей, оказывает услуги по ксерокопированию и сканированию, а также торгует автомобилями и мотоциклами, меховыми изделиями, предметами антиквариата. Также это будет позволено хостелам и тем компаниям и ИП, которые сдают в аренду легковые и грузовые автомобили без водителя и занимаются доставкой продукции общественного питания. Эта норма уже вступила в силу.

Исключение для «Белкоопсоюза»

Организациям «Белкоопсоюза» постановление разрешает использовать один платежный терминал на несколько торговых точек, если они расположены в одном здании. Ранее налоговики отмечали, что в сельской местности, где расположены магазины потребкооперации, небольшие обороты, которые не оправдывают содержание большого количества платежных терминалов.

Чеки могут быть электронными

Вместо бумажного чека покупателю при его согласии смогут выдавать электронный (при использовании кассовых аппаратов). Новшество заработает через 6 месяцев. За это время Госстандарту нужно внести изменения в техтребования к кассовым аппаратам.

Кроме того, продавцов обязывают выдавать покупателю чек о том, что он получил деньги за возвращенный товар (это требование уже заработало). Также в чеках теперь обязательно должны быть перечислены наименования купленных товаров.

Малые и средние могут обойтись смартфоном

Индивидуальные предприниматели и компании, которых относят к малому предпринимательству, и организации Белкоопсоюза могут использовать в качестве платежных терминалов смартфоны или планшеты. К субъектам малого предпринимательства относятся организации, в которых работает максимум 100 человек.

Многие торговые объекты теперь смогут в качестве платежных терминалов использовать смартфоны с установленными на них различными программными кассовыми системами. Контролировать этот вопрос будет Министерство по налогам и сборам.

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