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Польские пограничники вытащили иракских супругов из болота

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  • 18.11.2021, 16:58
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Польские пограничники вытащили иракских супругов из болота

Женщина, которая нелегальна перешла границу, была беременной.

Польские пограничники и военнослужащие в Бобровниках помогли мужчине и женщине из Ирака, которые увязли в болоте, сообщает пограничная служба Польши.

Мигранты нелегально перешли белорусско-польскую границу и застряли в болоте возле города Мостовляны.

Им помогли польские пограничники и солдаты. Оказалось, что женщина беременна. Ее доставили в больницу, ее здоровью ничего не угрожает. Ее мужа доставили на пограничную заставу в Бобровниках.

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