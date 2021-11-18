Польские пограничники вытащили иракских супругов из болота

Польские пограничники вытащили иракских супругов из болота3
- 18.11.2021, 16:58
- 4,020
Женщина, которая нелегальна перешла границу, была беременной.
Польские пограничники и военнослужащие в Бобровниках помогли мужчине и женщине из Ирака, которые увязли в болоте, сообщает пограничная служба Польши.
Мигранты нелегально перешли белорусско-польскую границу и застряли в болоте возле города Мостовляны.
Им помогли польские пограничники и солдаты. Оказалось, что женщина беременна. Ее доставили в больницу, ее здоровью ничего не угрожает. Ее мужа доставили на пограничную заставу в Бобровниках.