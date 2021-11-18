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«Интерфакс»: Путин призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией

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  • 18.11.2021, 17:23
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«Интерфакс»: Путин призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией
Фото: ТАСС

Возможно, это уловка двух диктаторов для того, чтобы избежать санкций.

Российское новостное агентство «Интерфакс» приводит заявление Путина, где он призывает Лукашенко к диалогу с оппозицией:

— Да, мы знаем, что ситуация в Беларуси, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть, и мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией.

Отметим, что это заявление прозвучало накануне принятия нового пакета санкций Евросоюза и вступления в силу экономических санкций США.

Возможно, это уловка двух диктаторов, с помощью которой они пытаются избежать наказания, создав видимость диалога в белорусском обществе.

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